خطوات واجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء لضمان حقك

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمشتركين عدد من الخطوات المهمة، الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

وترصد "الوطن"، الخطوات المهمة الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفقا لما حدده جهاز الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء

ـ صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

ـ صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

ـ في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

ـ إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

الإجراءات المتبعة عند نقل ملكية العداد

حدد الجهاز عدد من الاجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد فيما يلي:

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء

5- مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

تنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.