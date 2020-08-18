عبد العال لوزير المالية: الإصلاح كله هيكون على إيدك

وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحل أزمة تثبيت عمال التشجير ،وذلك على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكرى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ،حول ضرورة تثبيت هذة العمالة.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس :وزير المالية" الراجل "الحقيقة كتر خيره ،مخه بيشتغل 24 ساعه ،الاصلاح هيتم على يدك كله باذن الكريم.

كان المجلس قد وافق بصفة نهائية اليوم على عدد من مشروعات القوانين ومن أبرزها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .كما موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.

ووافق المجلس أيضا على مقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى تنص على أنه فى جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية.