الصحة العالمية تدعو للتوسع في لقاح إنفلونزا للحد من انتشار كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى نشر المزيد من لقاح الإنفلونزا هذا العام، قائلة "إن لقاح إنفلونزا قد يساعد هذا العام في الحد من انتشار فيروس كورونا"؛ حسب وكالة "رويترز".

وأكدت عالمة الأوبئة، ماريا فان كيركوف، في إفادة لها، أن 10% أو أقل من السكان لديهم أدلة على وجود أجسام مضادة ضد الفيروس، مطالبة الناس، بتجنب الأماكن المزدحمة.

وقالت إنها رأت صورا مثل حمام السباحة المزدحم في ووهان الصينية، في دول أخرى، مؤكدة أنه لا يجب أن نلوم الناس على انتظار أن يعيشوا حياتهم.

كانت صور قد انتشرت لاحتشاد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، وسط الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

وامتلأ منتزه "ووهان مايا" المائي الشهير بالناس وهم مرتدون ملابس السباحة وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الحديقة المائية التي حددت الحضور بنسبة 50% من طاقتها قدمت تخفيضات بنصف السعر للزوار من الإناث، وارتدى البعض من المحتفلين سترات نجاة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 21.8 مليون إصابة، توفي منهم أكثر من 770 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 14.6 مليون.