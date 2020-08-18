الصحة السعودية: تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1409 إصابات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 301 ألفا و323 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 272 ألفًا و911 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3470 حالة.