رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة السعودية: تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالمملكة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3470 حالة

كتب:

أ ش أ
03:44 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1409 إصابات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 301 ألفا و323 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 272 ألفًا و911 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3470 حالة.

اقرأ المزيد:

"كانسينو" تبدأ قريبا المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا في السعودية

الصحة السعودية تسجل 1428 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 289947 حالة

5 دول تنتج لقاح كورونا الروسي بينها السعودية