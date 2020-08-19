منهم السادات وكينيدي والحريري.. أبرز الاغتيالات السياسية في العالم

أسدلت المحكمة الدولية الخاصة فى لبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة الستار على قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى والذى اغتيل فى هجوم عام 2005.

وقضت المحكمة الدولية غيابيا بإدانة سليم عياش، القيادي الأمني والعسكري بحزب الله في اغتيال الحريرى.

وأدى اغتيال الحريري إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

وشهد العالم عددا من الاغتيالات السياسية كاغتيال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى منها ما تم إدانة مرتكبيها ومنها ما هو قيد التحقيق وفقا لوكالة الأنباء الألمانية وقناة "سكاى نيوز عربية".

الحريري

وقع الانفجار الذي قتل به الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005، وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.

السادات

ويعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات أبرز قضايا الاغتيال والتى تمت خلال حضور السادات عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى" انتصار حرب أكتوبر فى عام 1981

استغرقت عملية الاغتيال بضع ثوان فقط، وذكرت جيهان السادات أن زوجها في ذلك اليوم رفض ارتداء سترة واقية من الرصاص.

واغتيل في الحادث أيضا عدد من الشخصيات المصرية، أما المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال السادات فهو خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في أبريل 1982.

محمد بوضياف الرئيس الجزائرى الأسبق

محمد بوضياف هو رئيس جزائري وزعيم وطني، تولى الرئاسة في 14 من يناير عام 1992 بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.

اغتيل في عنابة في 29 يونيو 1992 من قبل أحد حراسه الشخصيين، الذي حكم عليه بالإعدام لكنه لم ينفذ، ويظل اغتيال بوضياف علامة استفهام كبيرة، نظرا لعدم الكشف عن الملابسات الحقيقية لهذا الاغتيال.

السياسي التونسي شكري بلعيد

ما يزال التحقيق مستمرا في قضية اغتيال السياسي والمحامي التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 فبراير 2013 أمام منزله بأربع رصاصات. أسفر اغتيال بلعيد عن احتجاجات عارمة اجتاحت شوارع تونس منددة باغتيال المعارض التونسي. توفي بلعيد عن عمر ناهز 48 عاما.

فيصل الثاني ملك العراق

توج ملكا في 2 مايو 1939 وحتى مقتله في 14 يوليو 1958 بقصر الرحاب الملكي ببغداد، واغتاله ضباط من الجيش العراقي بعد قيام الثورة وهو فى الثالثة والعشرين من عمره

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحق رابين

في 4 نوفمبر 1995 وخلال مهرجان خطابي مؤيّد للسلام في تل أبيب، أقدم يميني متطرف على إطلاق النار على رئيس وزراء إسرائيل آنذاك إسحق رابين وكانت الإصابة مميتة إذ مات على إثرها في غرفة العمليات في المستشفى بعد محاولة فاشلة من الأطباء لإنقاذ حياته.

بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان

بنظير بوتو هي رئيسة وزراء باكستان لولايتين: الأولى من 1988 إلى 1990 والثانية من سنة 1993 إلى سنة 1996.

اغتيلت في 27 ديسمبر 2007 بعد خروجها من مؤتمر انتخابي لمناصريها، وقفت في فتحة سقف سيارتها لتحية الجماهير، فتم إطلاق النار عليها ثم تبع الحادث تفجير انتحاري.

الماهاتما غاندي

"يا إلهي، يا إلهي" هي الكلمات الأخيرة التي نطقها الماهاتما غاندي وهو يحتضر بعد أن أطلق عليه أحد المتطرفين الهندوس النار في عام 1948، وذلك احتجاجا على استقلال باكستان.

أنديرا غاندي رئيس وزراء الهند

شغلت أنديرا غاندي منصب رئيس وزراء الهند لثلاث فترات كان آخرها فترة (1980-1984)، اغتيلت على يد أحد المتطرفين في 31 أكتوبر 1984.

كانت غاندي المرأة الثانية التي تنال منصب رئاسة الوزراء في العالم بعد سيريمافو باندرانايكا في سريلانكا.

رئيس وزراء الهند راجيف غاندي

اغتيل رئيس وزراء الهند راجيف غاندي رفقة زوجته سونيا وهو يلقي الزهور على نصب تذكاري لوالدته.

اغتيل راجيف في مايو 1991 من قبل انتحارية تابعة لنمور التاميل لتحرير إيلام وتوفي راجيف عن عمر ناهز 46 عاما، وتتولى حاليا زوجته سونيا ذات الأصول الايطالية رئاسة حزب المؤتمر الهندي.

الرئيس الأمريكى جون كينيدى

اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي في دلاس عام 1963، ثم اغتيل أخوه روبرت كينيدي- أثناء حملته الانتخابية في عام 1968

إبراهام لينكولن

إبراهام لينكولن هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية للفترة من 1861 إلى 1865، قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية واغتيل في أبريل عام 1865، بعد أيام من استسلام الجنوب، حضر لينكولن مع زوجته مسرحية في ماريلاند، فقام أحد الممثلين بإخراج مسدسه وإطلاق النار على رأس لينكولن.

مارتن لوتر كينغ

مارتن لوتر كينغ هو زعيم أمريكي شهير قاد حملات ضد التفرقة العنصرية في أمريكا. واشتهر بجملته "لدي حلم"، في الرابع من شهر ابريل عام 1968 اغتيلت أحلام مارتن لوثر كينغ ببندقية أحد المتعصبين البيض وكان قبل موته يتأهب لقيادة مسيرة لتأييد أحد الإضرابات.

باتريس لومومبا

هو أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو أثناء الاحتلال البلجيكي لبلاده، قتله البلجيكيون في يناير 1961 بعد سنة واحدة من توليه الحكم لتأثيره على مصالحهم في الكونغو.

لوران كابيلا

لوران كابيلا هو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، قاد تمردا مسلحا أسقط به نظام موبوتو سيسي سيكو، كما غير اسم البلاد من زائير إلى الكونغو اغتيل في يناير من عام 2001 بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم على يد أحد كبار الضباط.

سلفادور ألندي

هو أول رئيس دولة في أمريكا اللاتينية ذو خلفية ماركسية، تولى منصب رئيس جمهورية تشيلي منذ 1970 وحتى 1973 عند مقتله في الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه.

وتتضارب الأقوال حول وفاته بين اغتيال وانتحار، حيث اقتحمت عناصر من الجيش القصر الرئاسي في سانتياغو، حيث توفي ألندي في اليوم نفسه.

وزيرة خارجية السويد

آنا ليند وزيرة خارجية السويد التي تم اغتيالها في مركب تجاري عام 2003 إلى جانبها أولوف بالمه رئيس وزراء السويد الذي تم اغتياله أيضا في عام 1986 عند خروجه من السينما برفقة زوجته. تضاربت الأقوال حول اغتياله، والمشتبه به الوحيد، تم إطلاق سراحه بعد عام من إلقاء القبض عليه.

أحمد شاه مسعود

أحمد شاه مسعود هو قائد أفغاني حارب ضد الاجتياح السوفييتي لأفغانستان،اغتيل في التاسع من سبتمبر 2001، أي قبل يومين من أحداث 11 سبتمبر، حيث انتحل القاتلان صفة صحفيان وحملا معهما كاميرا ملغومة.