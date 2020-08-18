سعد الحريري: نقبل حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، مطلبنا هو القصاص العادل من المجرمين فى قضية اغتيال رفيق الحريرى .

وأضاف، خلال كلمه له بعد النطق بالحكم باغتيال والده، نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة،قائلا "عرفنا الحقيقة اليوم ونحتاج لتحقيق العدالة

وأوضح الحريرى،"نطالب بالعدالة للضحايا الذين سقطوا بانفجار بيروت و العدالة بانفجار بيروت مطلب جميع اللبنانيين".

وتابع سعد الحريرى، أن هدف اغتيال رفيق الحريري هو تغيير وجه لبنان قائلا "لن نساوم على دماء الحريري وولّى زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب"