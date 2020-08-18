ضبطوا لصا قفز من الشباك.. والتحريات تكشف علاقة غير شرعية مع جارته

واقعة غريبة شهدتها منطقة إمبابة، عندما ضبط الأهالي جارهم أثناء قفزه من شباك حمام إحدى الشقق بالعقار المجاور للعقار المقيم فيه بالطابق السابع متسللا عبر المواسير، وبعد إبلاغ الشرطة واقتياد المتهم لقسم الشرطة، كشفت التحريات أنه كان يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة بالعقار وعندما فوجئا بالزوج يحضر ويكسر باب الشقة عليهما فر المتهم هاربا فسقط من على المواسير وتعرض لإصابات وكسور.

البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالدور السابع بشارع سعد زغلول، بالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج 36 سنة، صاحب نصبة شاي وقام بكسر باب الشقة عليهما وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة والمتهم يقوم بالقفز من الشباك.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.