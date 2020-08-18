رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالزقازيق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

كتب:

محمد بركات
07:56 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تنقيب عن الآثار

تنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص، لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتبين وجود حفرتين إحداهما (قطرها 2,5 متر بعمق 15مترا)، والآخرى (قطرها 2,5 بعمق 7 أمتار)، وبعض الأجزاء الفخارية وأتربة ناتجة عن أعمال الحفر، وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

تفاصيل وفاة 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بعمق 28 مترا

مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

"الوطن" تنشر اسم أحد ضحيتي انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

انتشال جثتي عاملين من أسفل أنقاض حفر بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط