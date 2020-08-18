ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص، لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتبين وجود حفرتين إحداهما (قطرها 2,5 متر بعمق 15مترا)، والآخرى (قطرها 2,5 بعمق 7 أمتار)، وبعض الأجزاء الفخارية وأتربة ناتجة عن أعمال الحفر، وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.