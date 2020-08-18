أستاذ قانون جنائي: الحبس 6 أشهر والغرامة المالية عقوبة مروعي ذوي الهمم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار استياء الكثيرين، يوثق واقعة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام كلب.

ويظهر المقطع الذي نُشر عبر موقع "فيس بوك"، استخدام أحد الشباب كلبه، في ترهيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتداء عليه بـ"العض"، في مشهد استمر لنصف دقيقة تقريبًا.

بداية الفيديو، كانت بتهديد صاحب الكلب للمعتدى عليه قائلًا له: "بقولك هجيبلك حقك فتشتمني؟"، قبل أن يبدأ في تحريض الكلب على مهاجمته، وهو الهجوم الذي بدأ بالفعل، وبدأ الكلب على مدار النصف دقيقة في مهاجمة الشاب، وعضه أكثر من مرة، ما تسبب في فزع الشاب وصراخه، قبل أن يبكي مطالبًا الآخر بالكف عن أذيته قائلًا: "بس بقا حرام عليك".

القانون يرفض ترويع أو تعذيب أي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، والذي قال إن القانون يعاقب كل متعدٍ على أي من الأشخاص المعاقين طبقًا لنصوصه الواضحه.

وأضاف "الفقي" لـ"الوطن"، طبقًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تترواح عقوبة التعدي على شخص من ذوي الإعاقة، ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة، كما جاء في نص المادة 66.

الفقي: نصوص القانون تحمي حقوق ذوي الإعاقة

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن المادة 66 تنص على "يعاقب كل من عرض شخصًا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع أن حالات الخطر المشار إليها في المادة السابقة تم تفصيلها في المادة 65، والتي تنص على "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة".