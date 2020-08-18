السودان يصف نتائج زيارة الوفد المصري بالممتازة

وصف مجلس الوزراء السوداني، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المصري رفيع المستوي المكون من وزراء الصحة والطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة، بأنها كانت زيارة ذات نتائج ممتازة، مؤكدًا ضرورة تنشيط أعمال اللجان المشتركة وعقد المؤتمر الاستثماري المشترك في أكتوبر القادم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بطريقة إيجابية وسريعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله حمدوك؛ حيث تلقى تقريرًا بشأن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي الوفد المرافق والتي عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة ولقاءات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم من الجانب المصري ناقشت قضايا الربط الكهربائي والبنى التحتية والاستثمار ووسد إثيوبيا والتبادل التجاري والصحة والتعليم، ما أشار خلالها الدكتور حمدوك من أن الزيارة تشكل بداية لعمل مشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء السوداني - أكد خلال اجتماعه - ضرورة إعادة جامعة القاهرة فرع الخرطوم وذلك لما يمكن أن تضيفه للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن المجلس أشاد بمبادرة الجانب المصري لاستقبال جرحى الثورة.