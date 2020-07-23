عبدالله حمدوك يصدر قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف السد الإثيوبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف السد الإثيوبى، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الخميس، أن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.

ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة وأن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.