حمدوك: زيارة رئيس وزراء مصر إلى السودان تؤسس لبداية جديدة

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن زيارة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وقال "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن هذه الزيارة تؤسس لبداية جديدة تقوم على عقد العزم لتفعيل اتفاقيات وبروتوكولات وكل ما جرى الاتفاق عليها، والبدء في برامج عليها، وتأسيس علاقة تقوم على المصلحة المشتركة بين الشعبين.