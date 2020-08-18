الذهب يرتفع 7 جنيهات بنهاية التعاملات اليومية.. وعيار 21 يسجل 881 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 1007جنيهًا، مقابل 1000 جنيه في المعاملات الصباحية في البورصات العالمية، بفارق 7 جنيهًات.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة، ارتفاع أسعار الذهب في بداية معاملات البورصة، إلى تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، بسبب مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1007 جنيه، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 و881 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و 755 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و48 جنيهًا.