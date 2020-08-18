الذهب يرتفع 12 جنيها اليوم

تذبذب واضح فى أسعار أعيرة الذهب فهى ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، خلال اليوم، ليحتل الارتفاع مكان الصدارة. وارتفع اليوم 12 جنيها، في البورصات العالمية وأسواق المال.

وسجل عيار 24، 1028 جنيهًا مقابل 1016 جنيهًا أمس، فيما يباع عيار 21 بـ899 جنيها. وسجّل عيار 18 نحو 770 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 7 آلاف و194 جنيها.

وقال نادى نجيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن ما حدث للمعدن النفيس خلال اليوم هو نتيجة المضاربة، حيث تسببت الارتفاعات المتوالية فى سعر الذهب إلى فتح شهية المستثمرين، بخاصة من لديهم فوائض مالية للاستثمار فى الذهب، الذى يعد السلعة الوحيدة التى حصدت مكاسب فى ظل جائحة كورونا والتداعيات السلبية لها، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات فى سعر بيع الذهب فى البورصات العالمية ومحليا، مؤكدا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن نتيجة لتذبذب العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال والكيانات الكبيرة قاموا بشراء الذهب مؤخرا، خوفا من الدخول فى أية أنشطة أخرى قد يتعرض فيها رأس المال لأي مخاطر، حيث حققوا مكاسب قدرت بنحو 26% وهو ما لا يتحقق فى أى من القطاعات الأخرى فى ظل جائحة كورونا، ما يفسر هروب عدد كبير من بورصة الأموال العامة إلى الذهب وقال إن هناك توقعات لتسجيل أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم الأسواق العالمية مع زيادة الطلب عليه كملاذ أمن للاستثمار.