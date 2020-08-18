"الإصلاح الإداري": نقل 60 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الهيكلة التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية جاء على خلفية الانتقال للعاصمة الإدارية، والتي لن تكون انتقال من مكان لآخر، بينما تسعى القيادة السياسية لتغيير ثقافة العمل الحكومي كتجبربة لدواوين الوزارات التي سيتم نقلها.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك 60 ألف موظف حكومي سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون النقل ليس مكانيا فقط ولكن يجب أن يتم تغيير ثقافة العمل الحكومي حتى ينعكس فيما بعد على الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه وفي ذلك الإطار تم تطوير مؤسسي كبير وإعادة هيكلة تلك المؤسسات، مع تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على كل المهارات الشخصية المطلوبة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن المحور الثالث متمثل في البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية والتي سيتم عبرها العمل دائما بشكل أونلاين، حيث سيكون العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة منع الورق: "كل حاجة بتم عن طريق تكنولوجيا المعلومات"، مشيرا إلى أن كل الوزارت عملت على إعادة الهيكلة وإعادة هيكلة الجهات التابعة، ويتم المتابعه عبر عددا من خبراء هيئة التنظيم والإدارة وعددا من الخبراء الخارجيين ويتم العمل على توجيههم للعمل المؤسسي، بخلاف الاستعانة بعدد من الشركات العالمية التي تمد الحكومة المصرية بالتجارب الناجحة في الدول المختلفة لإنشاء الهياكل التنظيمية للوزارات.