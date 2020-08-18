"الإصلاح الإداري": لن يضار أي موظف من خطة النقل للعاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدمج الذي تجريه الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على خلفية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لن يطال أيا من موظفي القطاع العام، مؤكدًا صدور توجيهات من القيادة السياسية للفريق المعاون بعدم إضرار أي موظف موجود بالخدمة.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لا توجد أي تعيينات في السلك الحكومي، ومن يخرج على المعاش لن يتم تعيين أي موظف بدلًا منه.

وأوضح أنه يتم العمل بنظام المعاش المبكر طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر منذ 4 سنوات: "بعض الناس بتستفيد من هذا القانون، ولن يضار موظف"، موضحًا أنه بالنسبة للموظفين المتبقين سيتم إعادة توظيفهم وتحويلهم عبر نظام تدريبي، ويقوم بعمل وظيفة أخرى غير وظيفته التي دُمجت، موضحًا إجراء تقييم كامل لـ61 ألف موظف في المهارات الشخصية ومهارات اللغة العربية والإنجليزية.

وأكد أنه سيتم نقل دواوين الوزارات في المرحلة الأولى من انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم نقل أي جهة تتعامل مع الجمهور في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت على ميكنة الخدمات الحكومية، وتم تدريب عدد من مراكز تقديم الخدمة للجمهور تسهيلًا على المواطنين.

وتابع: "التدريب بتاع الموظفين اللي رايحين هيبدأ في شهر سبتمبر، وجبنا برنامج دولي خد كل تقييمات الموظفين، وطلع لنا البرامج المقترحة لكل موظف لتدريبه وتأهيله".