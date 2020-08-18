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"روسيا اليوم": هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في دير الزور بسوريا

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وكالات
10:41 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
سوريا

سوريا

تعرضت  قاعدة أمريكية شرق دير الزور بسوريا لاستهداف مجهول المصدر بالصواريخ، وفقًا لما أعلنته قناة "روسيا اليوم".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط عدة قذائف هاون مجهولة المصدر ظهر الثلاثاء، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو للغاز" في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن القوات الحكومية استهدفت في وقت سابق من اليوم نقاطًا تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب القاعدة الأمريكية في الضفة الشرقية لنهر الفرات، جنوب حقل الغاز "كونيكو" في ريف دير الزور، دون وقوع خسائر بشرية.

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