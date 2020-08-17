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موسكو ترصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الجانب التركي رصد انتهاكا واحدا في محافظة اللاذقية

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(أ.ش.أ)
02:07 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية وقعت جميعها في محافظة حلب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن الجانب التركي في اللجنة رصد انتهاكا واحدا في محافظة اللاذقية، موضحة أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى سكان كل من قرية الوطوطية بريف الحسكة ومنطقة مقص الأشعري بريف السويداء.

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