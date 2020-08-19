الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: بدأنا في 2008 ولنا نقاط تواصل عدة

قال الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، إن الجامعة قد تم إنشاؤها في عام 2008 كباكورة للجامعات التي أنشأتها الدولة، وتحولت إلى جامعة أهلية بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الجامعة التي تقوم على مبدأ التعلم الإلكتروني، وتصل للطلبة عبر مختلف قنوات التواصل.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجامعة تعمل ضمن 3 قنوات للتواصل وتقوم بتقديم خدمة تعليمية للطلاب بسعر مناسب لقدرات الطلبة وبها 3 كليات، موضحا أن الكليات هي كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والدراسات التربوية، والمهتمة بالدراسات العليا.

وأكد أن عدد الطلبة بالجامعة تخطت الـ2000 طالب، حيث إن الجامعة منتشرة جغرافيا وبها مراكز بالجامعات الحكومية والبرامج الأكاديمية، حيث نجحت الجامعة في الانتشار عبر موادها التعليمية، وتم وضع قوائم انتظار للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة ستشهد إقبالا كثيفا من قبل الطلاب، حيث إن جائحة كورونا قد دعمت مبدأ التعلم الإلكتروني، والذي نظر إليه الكثيرون بنظره من التخوف، وهو الأمر الذي تغيير حاليا، ولدينا شراكات مع شركات عالمية لتقديم برامج تدريبية للطلاب.