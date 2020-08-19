22188 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22188 طنا تشمل: 3018 طن ذرة و5320 طن فوسفات و2000 طن رمل و1300 طن أسمنت و3600 طن كسب فول صويا و6500 طن يوريا و450 طن نشارة خشب.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24961 طن تشمل: 15500 طن ذرة و1409 طن خشب زان و8000 طن قمح و200 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 52 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة تشمل فواكة (فراولة ورمان وعنب ومانجو) وخضروات (بطاطا وبامية وبطاطس وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (حبهان وبردقوش وشمر وفلفل وبصل وحبة البركة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والمغرب وإسبانيا وسنغافورة وأمريكا وهولندا وألمانيا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1526 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79417 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48091 طنا كما غادر الميناء 6 بوارج نهري بحمولة إجمالية 1595 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4601 شاحنة منها 788 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41112 من البضائع العامة.