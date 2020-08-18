وكيل زراعة دمياط يراجع موقف توافر الأسمدة بالجمعيات

اطلع المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مدير شئون التعاون الزراعي بدمياط، على موقف توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعية الزراعية بناحية التوفيقية مركز كفر سعد، مؤكدًا ضرورة توافر الأسمدة باستمرار أمام المزارعين بالجمعية.

وتفقد "عبدالسميع" الجمعية الزراعية بناحية التوفيقية، لمتابعة أعمال الجمعية والاطمئنان على سير وانضباط العمل بالجمعية، حيث أكد ضرورة تطوير دورات العمل بالجمعيات الزراعية، لضمان التيسير على المزارعين وتقديم الخدمات دون عوائق.

وأوضح أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية الزراعية في المساهمة برفع معدلات الإنتاج الزراعي، وأوصى بحسن معاملة المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء خلال تواجدهم بالجمعيات والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.