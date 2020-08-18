رئيس جامعة دمياط يتفقد 12 معملا جديدا بكلية الهندسة

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، المعامل الجديدة التابعة لكلية الهندسة وعددها 12 معملًا، والمقرر أن تقدم خدماتها التعليمية لأقسام الهندسة المدنية والقوى الميكانيكية والقوى الكهربائية، بداية من العام الجامعي الجديد 2021/2020.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتجهيز كليات الجامعة بأحدث التجهيزات لخدمة العملية التعليمية على المستوى الأمثل والذي يليق بجامعة دمياط، لإعداد خريج على أعلى مستوى علمي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وذلك من حيث نوعية الأجهزة وكذلك البلد المنشأ، حيث تم اختيار أجهزة على أعلى مستوى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند.