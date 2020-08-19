مصرع رضيع وإصابة 5 في انقلاب سيارة بسوهاج

لقى رضيع مصرعه وأصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث، أخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة وسقوط متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي دائرة المركز، انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة "محمد. م. ا" 39 عاما، سائق، ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة "عمر عبد الخالق"، البالغ من العمر عاما، ويقيم بناحية جزيرة نقنق دائرة مركز دار السلام، وإصابة كل من قائد السيارة ببتر كامل الذراع اليسرى، والد المتوفى "عبد الخالق. ا. ط" 28 عاما عامل، والدة المتوفى "ميادة. ز. م" 19 عاما، ربة منزل، "سعودي. ا. م" 30 عاما، عامل، "أحمد. ص.م" 23 عاما، عامل، يقيمان البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، بسؤال قائد السيارة والمصابين ووالد المتوفى، نفوا الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.