برلمانية تنتقد إلقاء القمامة في ترعة المحمودية: بتضيعوا مجهود الدولة

انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، سلوكيات بعض المواطنين، وذلك على خلفية الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تحول مجهودات الدولة المصرية في تنفيذ مشروع ترعة المحمودية لمستنقع مخلفات بسبب الاستهتار والإهمال.

وقالت في بيان لها: "لم يمر على افتتاح هذا المشروع الكثير، والذي يعد محورا تنمويا متكاملا بطول 21 كيلو متر وتم تطهيره وإزالة المخلفات منه ليكون شريان أمل جديد للإسكندرية".

واستطردت: "ممارسات المواطنين من إلقاء القمامة على جانبي ترعة المحمودية وتحويل المشهد العام من تحفة فنية بذلت فيها الدولة المصرية جهود ومبالغ كبيرة لتنظيفها وتطهيرها، يحتاج إلى مواجهة صارمة، ومتابعة مكثفة لمنع ممارسة هذه التصرفات التي تهدر حق الدولة والمواطنين".

وأضافت أن هذه الترعة من ضمن ممتلكات الدولة وحمايتها واجب على كل مصري، فضلا عن ضرورة ردع هذه المهاترات ووضع عقوبات على كل مواطن يقوم بإلقاء أي قمامة في هذه المنطقة.

وأشارت إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مهمة التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة ظاهرة تلويث المنشآت والمشروعات القومية التي تنشأها الدولة والتعامل معها باستهتار، بجانب ضرورة تنظيم حملات توعية مستمرة دون انقطاع بأهمية الحفاظ على المناطق العامة والنظافة بها، والمحافظة على الآداب العامة للجلوس في أي مرفق ملك للدولة.

وأكدت أن هناك دور لوزارة التربية والتعليم في تأهيل الأطفال والطلاب بالمدارس على أهمية الحفاظ على نظافة الشارع.

واقترحت استحداث مادة لتدريس الأخلاق والآداب العامة والمسؤولية الشخصية والعامة، والمبادئ المجتمعية، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول يُدرس للأطفال هذه المادة أبرزها اليابان، بهدف تأسيس المواطنين منذ النشء على احترام المرافق العامة وعدم العبث فيها وتدريس أهميتها وتجنب مثل هذه الممارسات السلبية.