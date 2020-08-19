تفاصيل محاولة هروب شاب من شقة عشيقته بإمبابة: قفز من شباك الحمام

تواصل الجهات الأمنية والقضائية التحقيق فى واقعة، إصابة لص قفز من شباك شقة عشيقته بالطابق السابع بمنطقة إمبابة، خوفًا من إمساك الزوج به. وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت فى استجواب المتهم، وتحفظت القوات على الزوجة، لمواجهتها بأقوال الزوج، وفرغت القوات الكاميرات القريبة من محل الواقعة، التى رصدت للعشيق صورا أثناء وقوفه فى شباك الحمام "شبه عار".. وأيضا الكاميرات صورت العشيق وهو يرتدي ملابسه ويقفز من الطابق السابع، خوفا من إمساك الزوج به.

وقالت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، إن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالدور السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة، والمتهم يقوم بالقفز من الشباك.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.