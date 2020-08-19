أبناء أسيوط يواصلون الاحتفال بمولد العذراء وسط إجراءات احترازية

يواصل المواطنون في محافظة أسيوط، احتفالاتهم بمولد السيدة العذراء بدير درنكة، والذي يقام بمناسبة ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة بحضن الجبل الغربي بالدير، وسط تشديدات أمنية من قبل قوات مديرية أمن أسيوط وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم إعلان مطران أسيوط ورئيس دير العذراء عن الاحتفالات هذا العام، إلا أن الأهالي لم يخالفوا عاداتهم ومارسوا طقوس احتفالاتهم في موعدها السنوي والذي يبدأ من يوم 7 أغسطس وتستمر لمدة 15 يوما، وهي الفترة الزمنية التي مكثتها العائلة المقدسة، أثناء رحلتها بمصر.

وذكر مصدر كنسي لـ"الوطن"، أنه لم يتم الإعلان هذا العام عن إقامة إحتفالات بالدير وكل ما يحدث هو زيارات من الأقباط في ذكرى لجوء العائلة المقدسة للدير، لافتا إلى أن الدورة اقتصرت هذا العام على محيط مغارة الدير.

وأوضح المصدر، أن الاحتفالات تتضمن صلوات رفع بخور عشية وخروج موكب الأيقونة، الذي اقتصر هذا العام على محيط مغارة الدير، ويليها العظات الروحية وإنشاد الترانيم والمدائح بساحة الدير تعقبهم صلاة تسبحة نصف الليل.

وعلى جانب آخر، أعرب الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، عن خالص شكره وتقديره لقيادات محافظة أسيوط لما يبذلوه من جهد واهتمام، بتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، ووضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية.