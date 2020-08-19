غراب: محافظة الشرقية تحتل رقم واحد في إنتاج القمح محليا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك جدلا كبيرا حول بحر مويس الموجود في المحافظة، بأنه هل سيدنا موسى تم إلقاؤه فيه من عدمه، قائلا: "إن كل هذا الكلام جدل أزهريين ورجال تاريخ ولا أستطيع أن أجزم به، ولكن أهميته جاءت من هنا، والتاريخ الكبير بتاعه نقدر نقول إنه محتاج إيضاح أكتر من كده، لأن إحنا عندنا مش بس بحر مويس اللي عليه جدال، ولكن فيه جدال على أشياء كثيرة منه المسار، البئر الذي شربت منه العائلة المقدسة، واعتقد أن هذا الجدال شئ صحي بأن يكون هناك نوع من أنواع وجهات النظر بالنسبة للتاريخ".

وأضاف "غراب"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بحر مويس من المناطق المباركة ولا أستطيع أن أقول أن الجدل تم حسمه من عدمه حوله، فهو يصل إلي منطقة الشمال أيضا ويقطع تقريبا معظم المحافظة وهو المصدر الرئيسي للري في منطقة مياه الشرب والري الزراعي في المحافظة.

وأكد، أن محافظة الشرقية زراعية من الدرجة الأولى، ولدينا حوالي 87% من أرض المحافظة كلها أراضي زراعية، ولدينا أيضا مزارع سمكية في الشمال كبيرة جدا لأن بحر مويس إنتاج الأسماك فيه لا يكفينا، ويتم التصدير أو البيع لأسواق العبور، المنزلة، بالإضافة لمزرعة العباسة الكبيرة، وكل هذه المزارع تغذي من مياه بحر مويس.

وتابع المحافظ، أن الزراعة في المحافظة كلها قائمة على الري من بحر مويس، مشيرا إلي أن المحافظة تحتل الترتيب رقم واحد في إنتاج القمح محليا.