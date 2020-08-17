محافظ الشرقية: نتلقى 800 طلب للتصالح في مخالفات البناء يوميا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يتوقع زيادة الإقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع زيادة وعي المواطنين بأهمية هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ننشر الوعي في القرى، وبعد أن كان يتقدم 100 أو 200 مواطن في اليوم، أصبح يتقدم لنا بطلبات التصالح نحو 800 مواطن يوميًا، ولهذا فإننا أصبحنا نعمل في فترة الإجازات وقمنا بمد فترة العمل ونقدم كل التسهيلات".

وتابع، أنه جرى تدريب الموظفين في المحافظة على تنفيذ القانون منذ 3 أسابيع للتعامل مع كل المشكلات، لافتًا إلى أن التقدم بطلب التصالح ممكن أن يكون بصورة البطاقة الشخصية فقط ثم تُستوفى باقي الأوراق.

وأشار، إلى أنه في إمكان سكان العقارات المخالفة التقدم ببلاغ للنيابة العامة بضبط مالك العقار إذا غادره، ولا مانع من أن يتقدم مالك الشقة منفردًا بالبلاغ.