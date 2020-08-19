أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 19 أغسطس الحالي مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1002 و1007 جنيهات.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 877 و881 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 752 و 755 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و48 جنيهًا.