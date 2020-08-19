مركز فني في كل محافظة لدعم مبادرة "ما يغلاش عليك"

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار مساندة كافة الغرف لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك"، لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستهلاك من خلال تعريف مميزات المبادرة ومردودها الإيجابي على السوق والمواطن الذي يعتبر العنصر الأهم بالنسبة للتجارة والصناعة.

وتنظم غرفة القاهرة لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح أهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابي على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.

وبناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي، استقبل أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة أمين خضري رئيس قطاع تفعيل المنتجات والدعم الفني بشركة خالص، لبحث كيفية زيادة عدد المشتركين في المبادرة من خلال مناقشة كافة الاستفسارات التي يطرحها منتسبو الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن احتياج السوق لمثل هذه المبادرة المهمة لا يقل أهمية عن احتياج المواطن لها، كونها مبادرة مهمة لمساندة المواطن وتنشيط السوق ودعم الاقتصاد.

وتابع: "لذلك نبحث دائمًا عن سبل إنجاحها ومن بين هذه السبل توضيح أهمية هذه المبادرة لمنتسبي الغرف التجارية والتنسيق مع الجهات المعنية، للإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تزيد من المشتركين في المبادرة التي جاءت في وقت مهم ومناسب للغاية".

وأكد "العربي" أن تنظيم لقاءات مع الجهات التي لها علاقة بالمبادرة ومناقشة كل الاستفسارات وتوضيحها ووضع مقترحات حلول للمعوقات التي تواجه التجار والصناع أمر مهم، لجذب مزيد من المشتركين لإنجاح هذه المبادرة.

من جانبه قال أمين خضري، إنه جرى تخصيص رقم مختصر وهو"15255" للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشكل عام، وبصفة خاصة جرى تخصيص 27 مركز دعم فني بواقع مركز دعم فني في كل محافظة يعمل بها أكثر من 600 موظف للرد على كافة الاستفسارات التجارية للاشتراك في المبادرة وحل المعوقات التي قد تواجه المشتركين أو الراغبين الاشتراك بها.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا للرد على جميع التساؤلات، حتى وإن تطلب الأمر الذهاب للراغب في الاشتراك بالمبادرة أو المشترك فعليًا من خلال مركز الدعم الفني بحيز محافظته، لبحث المعوقات بشكل مباشر من أجل تشجيع أكبر عدد من التجار والصناع على دخول المبادرة.