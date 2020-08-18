غرفة السياحة: حظر استقبال سياح بمطار القاهرة أو تنفيذ برامج بالعاصمة

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن المناطق المسموح للشركات السياحية فيها باستقبال السائحين هي محافظات "جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح"، وذلك من خلال مطارات (شرم الشيخ - طابا - الغردقة - مرسى علم - مرسى مطروح ).

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم "137" الذي أرسله لعموم الشركات السياحية، أنه غير مسموح للشركات باستقبال سائحين بمطار القاهرة الدولي، وغير مصرح بتنفيذ أي برامج سياحية بالقاهرة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لاستئناف وعودة حركة السياحة الثقافية فقد عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عدة اجتماعات مع أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وذلك لدراسة وضع الأسس والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لعودة السياحة الثقافية لكل من (الأقصر وأسوان) تمهيدا لتحديد موعد لاستقبال السياح بهاتين المحافظتين في القريب العاجل.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار سمحت بداية من شهر يوليو الماضي للمدن السياحية بمحافظات "البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح"، باستقبال السياح الأجانب.