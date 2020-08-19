مصر تؤكد التزامها الراسخ بمبادئ تقديم المساعدة الإنسانية

أكدت مصر مجددا التزامها الراسخ بمبادئ تقديم المساعدة الإنسانية؛ وعلى رأسها الحياد، الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، وتجنب التسييس، باعتبارها ضمانات لازمَة لنُبل العمل الإنساني، كامل تجرده، وتواضع القائمين عليه.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني - أن مصر ظلت وَفيةً لهذه المبادئ طوال تقديمها للعون الإنساني لأشقائها في المنطقة على مدار عقودِ طويلةِ ماضيةِ، وسوف تستمرٌ القاهرة في ممارسةِ هذا الدور الإنساني لفائدةِ شعوبِنا العربيةِ والأفريقيةِ.

وأضافت الخارجية أن مصر تَحتفلُ بذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني مُستَلهمةً بكل إجلالِ وتقديرِ تضحيات رُموزِها في المجال الإنساني؛ والذين تَميزوا بكل تفانِ وشجاعةِ، ووهبُوا حياتَهم لمساعدةِ ضحايا الحروب، الفقر، النزوح، الأوبئة، والكوارث.

وأشارت إلى أنه كان من أبرزِهم السيدة نادية يونس التي قَدمَت رُوحَها، مع زملائِها، خلال عملها النَبيل في العراق الشقيق في مثل هذا اليوم سنة 2003؛ مما دعا معه الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتبار 19 أغسطس "اليوم العالمي للعمل الإنساني" بموجب قرارها رقم 139 المؤرخ 11 ديسمبر 2008 أثناء دورتها الثالثة والستين تَكريماً وتَذكرِةً دائمة بهذه القَامَات الإنسانية.

وشددت الوزارة على أن مَن يُضَحون لإنقاذ أرواح البشر في كافة أنحاء العالم هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون منا كل شكر ودعم؛ بل ويصبحُ ذلك أَوجبُ في عام 2020 بمناسبةِ مرورِ 75 عاماً على إنشاء منظمة الأمم المتحدة؛ والتي أصبحت الإطار الدولي الجَامِع الذي تتشاور فيه كل الدول الأعضاء، والمنظمات والوكالات المعنيةِ بالعملِ الإنساني.

وأوضحت أن احتفالُ مصر بهذا اليوم ياتى متزامناً مع معاناة العالم من أزمة إنسانية غير مسبوقة؛ مُمَثلةً في استمرار تفشي فيروس كورونا؛ مما يدعونا جميعاً لضرورة التمسك بالعمل متعدد الأطراف عبر المزيد من التكاتف والتعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء القاتل.

كما أكدت مصر - فى البيان - دعمها الكامل للمنظومة الأُمَمية ولجهود الأمم المتحدة الإنسانية لمواجهة الفيروس، واستعدادها لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لتعظيم دور منظمتنا الدولية لمجابهة هذا التحدي الإنساني الخطير.