فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول من الشعب السوداني الشقيق 

أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق.

وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجها التحية للشعب المصرى حكومةً وشعبا.

يأتي ذلك انطلافا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.