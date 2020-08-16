وائل الإبراشي: مساعدات مصر إلى لبنان نقية ولا تحمل أهدافا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن لبنان فى حاجة إلى المساعدات البعيدة عن أي أجندات أو أهداف سياسية، خاصة بعد الدمار الذى طال العاصمة بيروت يوم 4 أغسطس بعد تفجير مرفأ بيروت، مشدداً على أن مصر خصصت جسرا جويا وآخر بحريا انطلاقاً من العلاقات النقية التى تجمع البلدين والشعبين.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المساعدات التى تقدمها مصر إلى لبنان نقية وليست شكلية أو للتواجد، وتابع: "لبنان يحتاج إلى مساعدات مخلصة دون أهداف أو أجندات ومصر تنطلق من منظور نقى تماماً فى هذا الصدد".

وأكد "الإبراشى"، أن هناك من يقوم بتقديم المساعدات من أجل تحقيق أهداف، وبغرض أجندات معينة، وهذا ما لا يحتاجه لبنان فى ظل ما يتعرض له الآن.