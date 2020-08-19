صيادلة الإسكندرية: تعاملنا مع 740 حالة اشتباه وإصابة بكورونا

قالت نقابة صيادلة في الإسكندرية، إنها قدمت الدعم الميداني لأعضاء النقابة في حربهم مع جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنه جرى التعامل مع أكثر من 740 حالة على مدار أكثر من شهرين، ما بين الحالات المشتبه في إصابتها والمؤكدة من الصيادلة وذويهم، أما بتوجيها إلى المستشفيات أو مساعدتها في الدخول إليها أو نقلها لقسم العناية المركزة أو نقلها من مستشفى لأخرى بالتعاون مع هيئة الإسعاف.

وأضافت نقابة الصيادلة، في بيان، أن "غرف عمليات النقابة تستمر في مساندة الزملاء منذ 11 يونيو الماضي للتصدي لأزمة كورونا، حيث جرى متابعة الزملاء وذويهم واحتجازهم داخل المستشفيات".

وأكدت أنه جرى احتجاز 20 حالة داخل مستشفى صدر كوم الشقافة، و15 حالة داخل مستشفى العجمي العام، 28 حالة داخل مستشفى الحميات، 17 حالة داخل مستشفى جمال عبد الناصر، 8 حالات داخل مستشفى صدر المعموره، 4 حالات مستشفى العامرية العام، ومستشفى أبوقير العام 22 حالة، مستشفى أبوقير التخصصي 12 حالة، مستشفى الجمهورية 14 حالة، المدينة الجامعية في سموحة 7 حالات.

وقال الدكتور محمد أنس الشافعي، نقيب الصيادلة، إن أكثر من غرفة عمليات على مدار 24 ساعة في متابعة الحالات بمتابعة مباشره يومياً وبمشاركة من الزملاء، مؤكدا أن فريق كامل من العمل داخل الغرفة يتابع الحالات.