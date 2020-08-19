ضبط مقاول هارب من 42 سنة سجن في الإسكندرية

أكّدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء إحد الأشخاص (مقاول - مُقيم بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية)، مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 247 حكمًا قضائيًا (60 جزئي – 24 مستأنف – 163 غرامة)، صادره ضده في قضايا ( أعمال بناء بدون ترخيص – سرقة تيار كهربائي – تبديد) مدد سجن وحبس بلغت 42 سنة بدائرة قسم كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع قطاع الأمن العام، أسفر عن ضبطه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.