ضبط عاطل وموظف بالسكة الحديد يبيعان تذاكر القطارات بالسوق السوداء

تمكّنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد دراو بأسوان من ضبط (عاطل - مقيم بأسوان "له معلومات جنائية") حال عرضه 96 تذكرة قطار لجمهور الركاب بأزيد من سعرها الرسمى على قطارات "أسوان - القاهرة" وبحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بالإتجار بتلك التذاكر بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وأضاف بتحصله عليها من موظف بالسكة الحديد، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة بيعه لبعض التذاكر والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف موظف السكة الحديد وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.