جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6760) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (173) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (2571) محل مخالف لمواعيد الغلق.

غلق (28) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 10724 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (411 شخص) بإجمالى عدد (403 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (242) متهم وبحوزتهم (9) قطع أسلحة نارية وعدد (18) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

- ضبط (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (3373) حكم قضائى متنوع.

- ضبط (522) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1102) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (117 بندقية آلية– 186 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 70 مسدس– 729 فرد محلى الصنع – 1746 طلقة مختلفة الأعيرة – 1521 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (949) قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (19) مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (480478) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

- (1967) حكم جناية.

- (163175) حكم حبس.

- (249337) غرامة.

- (65999) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (10) تشكيلات عصابية ، ضموا (27) متهماً، إرتكبوا (54) حادث سرقة متنوع.

ضبط (110) قضية أحداث.

إعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (38) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (58) متهماً.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية بإجمالى (22) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن و445 كيلو جرام).

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (249496) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (39357 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 35 قيادة تحت تأثير مخدر، 35 موقف عشوائى).

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

- ضبط (8161 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

· ضبط (112) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (776 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (104760) جنيه.

· ضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (72976 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

· ضبط (8021) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (5335,806) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (220) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (257,890) طن، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (7,740 )طن .

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (80235) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60362127) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1490) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (179) قضية ضرائب عامة، كشف (66) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (185) قضية فى مجال الجمارك، (8) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (312) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (547) حكم قضائى، (178) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال )، (6) قضايا فى مجالات ( إحتيال مصرفى- غسل أموال– كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (6137658751 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (1183) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهم) إرتكبوا (4) وقائع (سرقة مهمات مصلحية – نشل).

قضايا المصنفات:

ضبط (92) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (295) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (778) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (93) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، (116) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (65) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (316) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1068) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1136) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت (121,243 كيلو جرام).

- كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (225,762 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (16,120 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (16,152 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (3,475 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأفيون ، وزنت ( 582 جرام).

- عدد (52324) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (34) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2495) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون