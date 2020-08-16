وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"

أسفرت جهود الإدارة العامة لأمن الموانيء بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن كشف العديد من محاولات التهريب الجمركي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على عبّارة قادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته "12" قطعة سلاح أبيض مخفاة ضمن محتويات الرسالة.

وتم ضبط كتاب ذو قيمة تاريخية بميناء دمياط البحري حال تهريبه داخل رسالة "أثاث وسيراميك" إلى إحدى الدول الأجنبية.

كما تم ضبط أحد المتهمين، وبحوزته طائرة لاسلكية (درون) مزودة بكاميرا ضمن أمتعته الشخصية.

وأسفرت جهود الداخلية المصرية عن ضبط سائق سيارة نقل "مقطورة"، بمنفذ السلوم البري حال محاولته تهريب بضائع أجنبيه الصنع عبارة عن 5 قوارب مطاطية زوديك، 84 قطعة غيار سيارات جديدة مختلفه المنشأ، 33 قطعة غيار سيارات مستعملة، 468 جالون دهانات، 300 قطعة حلية خشبية للديكور، 88000 كيلو تنر داخل براميل، 300 كيلو جرام لدائن منشأ أجنبي، 180 كيلوجرام مسحوق مستلزمات دهانات، 4148 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بميناء سفاجا البحري بحوزته 328 قطعة مستحضرات تجميل متنوعه، 360 ساعة يد ماركات عالمية، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 188762 جنيه.

وكشفت الداخلية المصرية أيضًا أحد الأشخاص بميناء سفاجا البحري وبحوزته 144 قرصًا فوارًا لعقار السولبادين المخدر، 2304 كبسولة لعقار السولبادين المخدر.