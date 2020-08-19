التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية بمركز طلعت حرب الجمعة

بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس حفلًا فنيًا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، شعبة الإنشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات منها: "أسماء الله الحسنى"، "إلى رحاب يثرب"، "يا مليحا"، "القلب يعشق"، "نبينا هادينا"، "النبي صلوا عليه"، "متى يا حبيب القلب"، "نور الديوان"، "طلع البدر"، "يا محمد"، "المسك"، "كم ناشد".

تأسست الفرقة القومية للموسيقى الشعبية عام 1993 بقيادة الدكتور سليمان جميل، عاونه في جمع المادة الفنية التراثية من ربوع مصر الفنان الكبير زكريا الحجاوي، وفي أوائل القرن 21 قام مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي بدور كبير في تكوين شعبة الإنشاد الديني التي تهتم بتقديم كل ما هو تراثي ذو طابع ديني ومديح للنبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.