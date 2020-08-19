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"الصحة العالمية": نعمل على توفير لقاحات كورونا ووصولها إلى الجميع

كتب:

مريم الخطري
12:47 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة معنية بضرورة توفر اللقاح لكل دول العالم.

وأضافت أن الجميع يتكاتف مع عدد من التحالفات والمنظمات لوضع استراتيجية لضمان وصول اللقاحات لكل دول العالم وخصوصًا الفقيرة منها، بشكل يضمن التوزيع العادل للقاحات في كل دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.

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