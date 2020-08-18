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محمود مسلم

الصحة العالمية: الشباب ومتوسطو العمر يشكلون مصدرًا لتفشي كورونا

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أ ش أ
11:25 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الصحة العالمية

الصحة العالمية

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تاكيشي كاساي، اليوم الثلاثاء، إن المصابين بفيروس كورونا من الشباب ومتوسطي العمر يشكلون مصدرًا لتفشي وانتشار المرض بشكل متزايد يدعو للقلق.

وعبرت منظمة الصحة العالمية في بيان عن قلقها من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد الناتج عنه بفعل مصابين بالعدوى ممن هم في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم، لأن كثيرين منهم لا يعلمون بإصابتهم، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الفئات الضعيفة المعرضة للخطر.

وأوضح مسؤولو المنظمة، أن نسبة الشباب من المصابين ارتفعت على مستوى العالم، بسبب أن المصابين ممن هم في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر يشكلون وبشكل متزايد مصدرًا رئيسيًا لانتشار المرض.

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