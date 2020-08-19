إعلان جوائز النسخة الخامسة من "الصوت الذهبي" بمسرح الجمهورية السبت

تختتم فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية سنويا برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك في الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أغاني الزمن الجميل بأصوات مجموعة من أجمل الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغاني: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطي، أداء رحمة ضاحي، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود، أداء محمد أحمد، "يا حبيبي عُد لي تاني" ألحان منير مراد أداء كريم حراجي، "خايف أقول" ألحان محمد عبدالوهاب أداء عبدالله محمد، "أهو دا اللي صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمي، "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" ألحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" ألحان عبدالعظيم عبدالحق، أداء محمد علي، "إعطني الناي" ألحان نجيب حنكش، أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنة التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين.

تكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبي" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم.

كانت المرحلة الأولى من التصفيات قد أقيمت في أواخر فبراير الماضي، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتي أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابق من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، بالإضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك.

وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدي تدريب خمس عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربي بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.