اليوم.. بدء عرض حفلات "الصوت الذهبي" على يوتيوب

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى عرض حفلات ختام دورات مسابقة "الصوت الذهبى"، مساء الخميس من كل أسبوع، وذلك على قناة القطاع على يوتيوب، ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتبدأ العروض فى الثامنة مساء اليوم الخميس 11 يونيو، أولى العروض بحفل ختام الدورة الأولى، ويتضمن أغنيات: "ماتقولش أيه أديتنا مصر"، "من حبى فيك ياجاري"، "عنابى"، "أنا لك على طول"، "والله تستاهل ياقلبى"، "هان الود"، "ع اللى جرا"، "إمتى الزمان يسمح"، و"ماليش أمل".

تعد مسابقة "الصوت الذهبى"، من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015.

وقدمت أكثر من أربعين صوتا (ذهبيا) للساحة الفنية، تبناهم فنياً صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربى.

شارك فى عضوية لجان تحكيم المسابقات مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين، منهم الموسيقار هانى شنودة، تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسيرفتوار، إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسرفتوار، الدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، المايسترو مدحت عبدالسميع الاستاذ بمعهد الموسيقى العربية، الفنان أحمد إبراهيم والدكتور علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى، الفنان أحمد عبدالله والإذاعية إيناس جلال الدين.

جدير بالذكر، أنه تم حالياً الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين، الذى بلغ عددهم 49 متسابقا من أكثر من 120 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.