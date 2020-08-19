6 آلاف قبطي يطالبون 25 شركة سياحية باسترداد 80 مليون جنيه بعد إلغاء الحج

طالب أكثر من 6 آلاف مواطن قبطي حجزوا رحلات الحج للقدس إبريل الماضي والتي تم إلغائها بسبب فيروس كورونا شركات السياحة المصرية برد قيمة حجوزاتهم التي دفعوها لأداء الحج.

وقال صبري يني عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات المنظمة لرحلات حج الأقباط لم تسترد إلى الآن قيمة مقدمات الحجوزات التي دفعتها للفنادق بمدينتي القدس وبيت لحم فضلا عن تذاكر الطيران الملغاة.

وأضاف لـ"الوطن" أن قيمة تلك المبالغ تبلغ نحو 80 مليون جنيه مقسمين على النحو التالي: 48 مليون جنيه قيمة حجوزات الفنادق بالأراضي الفلسطينية المحتلة و32 مليون جنيه مقدمات حجز رحلات الطيران.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لتلك الرحلات وعددها نحو 25 شركة تقدمت أكثر من مرة لشركة الطيران المنظمة للرحلات لاسترداد قيمة التذاكر الملغاة إلا أنها لم تمنحنا موعدا محددا لرد تلك المبالغ حتى الآن بسبب عدم عودة حركة التشغيل لطبيعتها بسبب كورونا، كاشفا عن أن الفنادق التي تم الحجز للحجاج بها لم تفتح أبوابها منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن وبالتالي لا توجد أية وسيلة اتصال مباشر معها لاسترجاع تلك المبالغ.

وأوضح أن الغالبية العظمى من المواطنين الأقباط الذين كان من المفترض أدائهم للحج هذا العام طالبوا الشركات باسترداد المبالغ التي دفعوها بعد إلغاء الحج، فيما فضل البعض الآخر إرجاء الحجز حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركات ليست لديها مبالغ مالية لرد كامل تلك المبالغ للعملاء.