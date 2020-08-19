"الكهرباء": غدا آخر يوم لتقديم أوراق المتقدمين لفصول الشركة القابضة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن غدًا آخر يوم لتقديم الأوراق إلكترونيًا من خلال موقع الشركة لقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراكز تدريب المحطات بشمال القاهرة، ومركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة ومركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وشروط الالتحاق هي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية "إنجليزي" من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" دور مايو 2020.

- ألا يزيد سن الطالب على 18 سنة في أكتوبر 2020.

- آخر موعد لتقديم الأوراق إلكترونيًا من خلال موقع الشركة 20 أغسطس الجاري ولن يسمح بتلقى أي طلبات بعد انتهاء المدة.

- يتم التنسيق بناء على الحد الأدنى الذي يحدده قطاع التعليم الفني لمحافظة القاهرة.

- لا يعتبر اجتياز الاختبارات واللياقة البدنية موافقة على القبول حتى يتم البت في الطلبات طبقًا لترتيب المجموع تنازليًا.

- يتم التقديم بمدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة 5 سنوات.

- تعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل العام الدراسي على المواقع الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.