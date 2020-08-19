القصة الكاملة لواقعة ضبط المتهمين بالتنمر على الشاب المعاق في إمبابة

تواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة التنمر على شاب معاق ذهنيا، باستخدام كلب بمنطقة إمبابة، محافظة الجيزة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "حلاق" و"عاطل"، من جيران الضحية، وأنهما قاما بالتنمر على المجني عليه، وتصويره في مقطع فيديو وعرضه على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المشاهدات.

وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما والكلب الذى ظهر فى الفيديو.

وتحفظت القوات على المتهمين الاثنين وهما "شاب عاطل وحلاق"، بعد أن اتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالتهما لجهات التحقيق التى تباشر التحقيق.

كشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، إلى أن بداية الواقعة كانت بتداول رواد "فيس بوك" مقطع فيديو، لشاب معاق يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم - كلب - وعلى الفور تم فحص الفيديو وتمكنت القوات من مكان بثه وتحديد محل إقامة المجنى عليه وتبين أنه مقيم بشارع زكي مطر بمنطقة إمبابة قسم إمبابة، ويبلغ من العمر 40 عاما معاق ذهنيا، مقيم بذات المنطقة التى يقيم فيها المتهمان وهما شاب عاطل 20 عاما، وحلاق 23 عاما.

أمكن ضبط المتهمين والكلب المستخدم الخاص بالأول، واعترفا باستدراج المجني عليه وتصويره في محل الثاني بقصد المزاح ونشره على الميديا وزيادة عدد متابعيهما، وباستدعاء المجني عليه وذويه اتهموا الجارين بالتنمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.