برلماني يطالب بفتح الشواطئ العامة بمطروح باشتراطات صارمة

ناشد النائب سليمان فضل العميري، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فتح الشواطئ العامة بمطروح، والتي تتمثل في شاطئ روميل ومنطقة باب البحر والفيروز وشاطئ مطروح العام والكورنيش والغرام والأبيض.

وأكد العميري، في بيان صحفي له اليوم، أن هذه الشواطئ تمثل متنفسا للكثير من المواطنين سواء العاملين بها أو العامة، وفي ظل حزمة الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا؛ والتي أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن تراجع أعداد الإصابات بصورة كبيرة مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في قرار الغلق.

وأوضح العميري، أن الفتح سيكون وفقا لاشتراطات صارمة ولن يكون هناك تهاون من أحد، خاصة وأن قرار الغلق شكل خسارة لجميع العاملين بهذه الشواطئ في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

وطالب العميري، إعادة الفتح تدريجيا وفقا لاشتراطات صارمة بسبب إشغالات محددة وفقا لما توصى به لجنة متابعة الأزمة، خاصة أنه في الوقت الذي يتواصل غلق الشواطئ يوجد شواطئ أخرى تابعة لبعض النوادي تستقبل المصطافين وتعمل بنسبة مائة في المائة، وكذلك الإشغالات بالساحل الشمالي، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أكدت أن المواطنين لديهم من الوعي ما يجعلهم جديرين بتحمل المسؤولية وعدم التهاون في التعامل مع الأزمة، خصوصا وأن التعايش أصبح أسلوب حياة.