لميس جابر: البرلمان عمل شغل جامد.. ولا أشارك في الجلسات لأسباب صحية

قالت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، إنها لا تشارك في جلسات مجلس النواب منذ فترة بسبب مشاكل صحية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "البرلمان عمل شغل جامد، وفي البداية كنا بنشتغل من 12 ظهرًا حتى التاسعة صباحًا ولجنة الثقافة والإعلام أصدرت قوانين كثيرة جدًا".

وتابعت أن الوظيفة التشريعية للمجلس تفوقت على الوظيفة الرقابية على الحكومة: "يمكن منح الوظيفة التشريعية 80%، بينما لا تتجاوز الوظيفة الرقابية 15%، والوزراء كانوا يحجمون عن المجيء إلى المجلس".

وأردفت أن عددًا كبيرًا من الاستجوابات والطلبات المقدمة لم تكن مدروسة جيدًا، ولم تكن بالكفاءة المطلوبة: "منذ فترة قريبة، قال أحد النواب إنه يطلب من وزير التعليم العالي الحديث عن الدواء الذي سيقضي على فيروس كورونا!".

وواصلت: "الوظيفة الرقابية لم تكن بالشكل المطلوب، لأننا لم نتعود على ثقافة استدعاء الوزير، ومنذ أسبوعين استدعينا أحد الوزراء، لكن مرضاش يروح!".