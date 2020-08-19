"الصحة العالمية": موجات عديدة من فيروس كورونا إذا لم تلتزم الدول

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيصير هناك موجات عديدة من فيروس كورونا إذا لم تلتزم الدول بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتة إلى أننا لم نخرج من مرحلة الخطر حتى الآن.

وأضافت أن فيروس كورونا لم يتحور ولم يطرق عليه أي تطوير، لافتة إلى أن نحو 80% من المصابين يصابون بأعراض بسيطة، و5 إلى 10% يحتاجوا الدخول للمستشفيات و5% يحتاجوا للعناية المركزية، في حين أن نسبة الوفاة تتراوح من 3 إلى 5%.

وتابعت أنه لا يوجد لقاح أو عقار فعال لفيروس كورونا، والأهم للدول هو الوقاية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.